Roma, 20 dic. (askanews) - "La bocciatura del bilancio di Roma Capitale da parte dei revisori dei conti, organismo indipendente ed autorevole, dà il senso della impressionante incapacità del governo capitolino. Non c'è bisogno di alcun commento ulteriore". Lo dichiarano Fabio Melilli e Lorenza Bonaccorsi, segretario e presidente del Pd del Lazio.

"Si possono ruotare assessori o dirigenti - aggiungono - ma se non c'è una guida, la Capitale non ha futuro. È tempo che la sindaca Raggi ne prenda atto e lasci il campo prima che sia troppo tardi. Lo faccia per il bene della sua città, lo faccia per i romani".