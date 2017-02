Roma, 25 feb. (askanews) - "Percorrere le strade della fraternità e di costruire ponti tra le persone e tra i popoli, in un mondo in cui si alzano ancora tanti muri per paura degli altri". Lo chiede Papa Francesco che, ricevendo in udienza la Delegazione cattolica della Cooperazione, della Conferenza dei vescovi di Francia, in occasione del suo 50esimo anniversario di fondazione, esorta i suoi membri a "non aver paura" di queste nuove barriere che si stanno costruendo al di qua e al di là dell'Atlantico per impedire l'arrivo dei migranti.

"La parola 'solidarietà' si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni". Ha così proseguito il Pontefice. "E' proprio in questa dinamica - ha commentato - che la De'le'gation Catholique pour la Coope'ration ha voluto inscrivere la propria azione, realizzando un vero partenariato con le Chiese e gli attori locali dei Paesi in cui i volontari sono inviati, e lavorando d'intesa con le autorità civili e tutte le persone di buona volontà. Essa contribuisce anche ad un'autentica conversione ecologica che riconosce l'eminente dignità di ogni persona, il valore che le è proprio, la sua creatività e la sua capacità di cercare e di promuovere il bene comune".

(Segue)