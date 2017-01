Roma, 15 gen. (askanews) - "C'e' un peccato che non trovo tra quelli degli apostoli, raccontati nel Vangelo: sono traditori, codardi, ma non sparlano tra loro". Così il Papa durante l'omelia, pronunciata a braccio, alla messa nella parrocchia di S. Maria di Setteville di Guidonia, alle porte di Roma.

"Penso alle nostre comunità: quante volte il peccato di 'togliersi la pelle l'uno l'altro', di sparlare, di credersi superiori all'altro, parlare male di nascosto. Siamo tutti peccatori. Ma una comunità dove ci sono le chiacchierone e i chiacchieroni è una comunità incapace di dare testimonianza. Volete una parrocchia perfetta? Niente chiacchiere: se hai qualcosa contro, vai a dirlo in faccia. Questo è il segno che lo Spirito Santo è in una parrocchia, gli altri peccati tutti li abbiamo, una collezione di peccati, uno prende questo, uno quello, tutti siamo peccatori, ma quello che distrugge una comunità sono le chiacchiere fatte da dietro". "Io vorrei che in questo giorno della mia visita - ha concluso il Papa - questa comunità facesse suo il proposito di non chiacchierare, e quando ti viene voglia di dire una chiacchiera, morditi la lingua, vi farà tanto bene".

Prima di celebrare la messa Papa Francesco si era intrattenuto per più di mezz'ora con i bambini ed i giovani della catechesi, poi ha salutato 45 bambini, tutti battezzati nel corso del 2016, insieme ai loro genitori. Successivamente, si è svolto l'incontro con un centinaio di fedeli che aiutano il Parroco, don Luigi Tedoldi, nell'opera pastorale. Infine, dopo aver salutato i sacerdoti ed i seminaristi, il Santo Padre si è spostato in sagrestia per confessare 4 penitenti: una giovane coppia, che accudisce il Viceparroco, don Giuseppe Berardino, gravemente malato di Sla; un giovane del percorso post-cresima ed il padre di un bambino ammalato.