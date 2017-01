Roma, 15 gen. (askanews) - Il Santo Padre Francesco oggi pomeriggio si reca in visita pastorale alla Parrocchia di Santa Maria a Setteville, a Setteville di Guidonia (Roma). Al suo arrivo, previsto per le 15.30, il Papa saluterà il viceparroco, don Giuseppe Berardino, 50 anni, gravemente malato di sclerosi laterale amiotrofica da più di due anni. Quindi incontrerà le varie realtà pastorali della parrocchia e in particolare: trenta ammalati, i ragazzi della catechesi, gli sposi che hanno battezzato i propri figli nel corso del 2016 e i collaboratori della pastorale. Infine, confesserà alcuni penitenti. Successivamente, il Santo Padre presiederà nella chiesa parrocchiale la Celebrazione della Santa Messa. Dopo la proclamazione del Vangelo, il Papa pronuncerà la sua omelia a braccio.