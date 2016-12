Roma, 26 dic. (askanews) - "Il mondo che odia i cristiani è quello delle tenebre. Il mondo odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha odiato Gesù, perché Lui ha portato la luce di Dio e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le sue opere malvage". Lo ha detto Papa Francsco all'Angelus, affacciato dallo studio del Palazzo Apostolico Vaticano. Nel giorno dedicato al martirio di Santo Stefano il Santo Padre ha spiegato: "C'è opposizione tra la mentalità del Vangelo e quella mondana. Seguire Gesù vuol dire seguire la sua luce, che si e' accesa nella notte di Betlemme, e abbandonare le tenebre del mondo".