Roma, 15 gen. (askanews) - "Le parole 'Ecco l'Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!' che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno, durante la messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il Corpo e il Sangue di Cristo" rappresentano "tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia se stessa, annuncia Cristo". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus domenicale, ricordando la scena "decisiva" dell'incontro tra Gesù Cristo e Giovanni Battista.

"Un fatto storico decisivo", ha continuato il Papa ricordando che il Battista indicando che solo Gesù salvatore ha tracciato il cammino che la Chiesa deve seguire anche oggi. "La Chiesa - ha spiegato il Santo Padre - non annuncia se stessa: guai quando annuncia se stessa, perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa non porta se stessa, porta Cristo. Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vita e della libertà. La Vergine Maria, Madre dell'Agnello di Dio, ci aiuti - ha invocato infine il Papa - a credere in Lui e a seguirlo".

