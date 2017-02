Roma, 21 feb. (askanews) - Giovanni Caudo, già assessore all'Urbanistica del Campidoglio nella giunta guidata da Ignazio Marino, è indagato nell'ambito di una inchiesta della procura di Roma sui presunti illeciti legati alla trasformazione di un edificio settecentesco, palazzo Raggi, in megastore. Secondop quanto si è appreso Caudo sarà interrogato prossimamente, come indagato per corruzione, dai magistrati. Nel fascicolo sono chiamate in causa una decina di persone. Rispetto al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche Caudo parla di millanterie da parte di chi spendeva il suo nome per assicurare il buon esito del piano di recupero.