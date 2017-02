Ostia, Regione Lazio: intesa per rinascita ex Gil

Roma, 14 feb. (askanews) - La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con Roma Capitale che prevede la valorizzazione e la ristrutturazione dell'ex G.I.L. di Ostia. Tornerà quindi a disposizione della comunità un patrimonio immobiliare di grande valore grazie alla firma di un accordo tra la Regione Lazio, che si impegna a dare in concessione lo storico immobile, di cui è proprietaria, e il Comune di Roma che, secondo quanto previsto dal protocollo stesso, realizzerà all'interno della struttura un nuovo presidio amministrativo per la sicurezza e la legalità del X Municipio. Nello specifico saranno ospitati all'interno del complesso ex Gil gli Uffici della Polizia Locale del X Gruppo Mare, i nuovi Uffici del Giudice di Pace e il Centro di Controllo Sicurezza Urbana - Smart City. Il progetto sarà realizzato grazie a un finanziamento di 13 milioni di euro ottenuto dal Comune di Roma attraverso il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza.