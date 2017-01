Roma, 12 gen. (askanews) - In merito alla vicenda dell'amianto trovato sotto il pavimento dell'asilo nido "La Magnolia" nel quartiere romano del Pigneto a Roma, V Municipio, il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, spiega che "siamo compiaciuti del fatto che l'amministrazione comunale di Roma ha deciso finalmente di affrontare il problema amianto nelle scuole", ma l'Ona ricorda che nel 16% delle scuole controllate nel Lazio è stata riscontrata presenza di amianto.

"Dati confermati dallo studio dell'Inail che con il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità dal giugno 2012 ha dato avvio ad una mappatura degli istituti scolastici dove vi è conoscenza della presenza di amianto. Su 2.297 scuole contattate, 789 istituti hanno risposto, 1.508 non hanno partecipato alla compilazione della scheda. Nel 16% delle scuole controllate si è riscontrata la presenza della sostanza in coperture, cassoni idrici e linoleum: 5 sono state individuate in provincia di Frosinone, 20 in provincia di Latina, 9 in provincia di Rieti, 217 in provincia di Roma e 24 in provincia di Viterbo".

"Quello delle scuole, seppur gravissimo, è solamente una delle questioni che riguarda la presenza di amianto nelle strutture pubbliche", conclude l'Ona.

Recentemente l'Osservatorio nazionale amianto aveva sollecitato il sindaco Virginia Raggi e le altre autorità affinché "sia messo in sicurezza il sito costituito dall'ex caserma dell'esercito in Via del Trullo. Un altro terribile tasto dolente".