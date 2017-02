Orte-Civitavecchia, Sabatini: no a stop opera attesa da 40 anni

Roma, 1 feb. (askanews) - "Il presidente Mazzola, come al solito, non perde occasione per dimostrare la sua scarsa attenzione al territorio della Tuscia. Il suo trionfalismo, per il parere del ministero dell'Ambiente al completamento della Orte-Civitavecchia, appare assolutamente fuori luogo". Parole del consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini, che ricorda come quello del ministero dell'Ambiente sia "solo uno dei pareri richiesti e che l'iter del progetto sulla trasversale non è affatto del tutto concluso. Mazzola mostra il suo vero volto contrario allo sviluppo del viterbese e con il suo atteggiamento non fa il bene di una comunità che attende quest'opera infrastrutturale da 40 anni. Per fortuna tra pochi mesi non sarà più presidente della Provincia di Viterbo e smetterà di fare danni".