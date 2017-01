Roma, 26 gen. (askanews) - "Nell'ambito dell'esecuzione penale è cessata l'emergenza dovuta al sovraffollamento" ma "occorre un cambio di mentalità, per potenziare la mediazione penale, l'esecuzione esterna e la messa alla prova. Che è cresciuta ma non abbastanza, per lentezze e intralci di carattere burocratico". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione.

"A fronte di una diminuzione dei detenuti, accompagnatada un incremento delle pene alternative, si è registrato un incremento di 4000 posti detentivi regolamentari. I detenuti oggi sono 54.653. Altri segnali positivi emergono sullo stesso fronte", ha detto Orlando.

I detenuti in attesa di giudizio di primo grado sono 9.337; nel 2013 erano 11.108. I condannati non definitivi sono 9.586; nel 2013 erano 11.723. "Incoraggiante è anche il calo dei detenuti tossicodipendenti" scesi dai 15.654 del 2012 ai 13.000 attuali, ha sottolineato Orlando. Significativo è pure il dato che riguarda i soggetti messi alla prova. A fine 2015 erano 6500. A fine 2016 erano 9000.