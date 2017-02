Roma, 10 feb. (askanews) - "Apprendo dalle pagine della cronaca romana del Corriere della Sera che sarebbe mia intenzione candidare Marco Causi alla segreteria del Partito Democratico di Roma. Nonostante la stima personale che ho verso l'Onorevole Causi e la gratitudine che tutto il Partito Democratico gli deve per l'impegno messo in più di una occasione al servizio della città, questa notizia è completamente inventata, anche perché, come ho più volte spiegato, non è mia intenzione né dovere promuovere candidature, bensì compito del commissario è completare il lavoro di ripristino delle regole e di ricostruzione del partito attraverso un congresso libero e senza esiti precostituiti". E' quanto scrive il commissario della federazione romana del Pd, Matteo Orfini, in una lettera oggi alla Cronaca di Roma del Corriere della Sera.