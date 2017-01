Perugia 25 gen. (askanews) - Per portare la fibra anche a Roma, Open Fiber ha una "attività operativa in corso" con Acea. Lo ha detto l'ad, Tommaso Pompei, a Perugia per fare il punto sul cablaggio del capoluogo umbro. "Non possiamo fare annunci - ha aggiunto - ma stiamo lavorando per definire un piano di sviluppo con i colleghi di Roma partendo da quello che Acea mette a disposizione".