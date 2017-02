Roma, 16 feb. (askanews) - Domani verrà sottoposta alla giunta capitolina una memoria per sospendere gli sgomberi in attesa del nuovo Regolamento per le concessioni alle associazioni senza fini di lucro. In merito sgombero del Rialto, invece, "l'amministrazione si è comunque immediatamente attivata per individuare una collocazione alternativa".

"Domani verrà sottoposta all'approvazione della Giunta capitolina una memoria che, sostanzialmente, recepisce l'ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea capitolina lo scorso 9 febbraio", lo annuncia l'assessore al bilancio e patrimonio di Roma capitale, Andrea Mazzillo, spiegando: "Sulla base del provvedimento che verrà approvato, daremo mandato agli uffici di sospendere i provvedimenti di rilascio degli immobili dati in concessione per attività senza fine di lucro, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sulle concessioni attualmente in discussione presso la competente commissione Patrimonio di Roma Capitale".(Segue)