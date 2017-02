Roma, 18 feb. (askanews) - "Ieri è stata la Corte dei Conti a confermare e certificare la nostra posizione. Sono certa che i fischi arrivarono proprio da chi si sentì chiamato in causa, perché responsabile di tanti sprechi. E sono gli stessi che, dopo la relazione del procuratore Donata Cabras, sentono le orecchie fischiare. Perché a illazioni e malignità noi rispondiamo con la forza dei fatti e delle evidenze. I fischi sono tutti per loro". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Fb, ritorna sull'episodio di contestazione avvenuto all'inaugurazione della Nuvola di Fuksas lo scorso 29 ottobre a Roma. "Pensavano di spaventarci" o "di impedirci di dire la verità, ovvero che il costo di quell'opera è stato eccessivo, vergognoso", ha aggiunto Raggi. "L'ho detto in diretta tv ed hanno iniziato ad urlare, a fischiare. Era la verità. E noi non abbiamo paura della verità, per quanto possa essere scomoda a chi la ascolta".

"Ieri, durante la sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, - scrive la Raggi - il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, Donata Cabras, ha formulato alcune valutazioni riguardo la Nuvola dell'Eur. In particolare, ha evidenziato che 'la procura ha individuato un danno alle pubbliche finanze pari a oltre 5 milioni di euro corrispondente al totale degli indebiti pagamenti effettuati nei confronti del progettista e alle società riferibili allo stesso professionista'".(Segue)