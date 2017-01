"Dei campanili adesso non mi importa niente, si rifaranno"

Roma, 18 gen. (askanews) - "Da settanta anni non nevicava così forte, ci sono persone isolate che non possono uscire da casa. La seconda scossa è stata molto violenta. Non ci sono comunque danni a persone". Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Roma Capitale.

"Oggi - ha aggiunto Pirozzi - c'è una situazione drammatica. Dei campanili adesso non mi importa niente, si rifaranno. Ora speriamo che arrivino presto le turbine".