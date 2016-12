Roma, 23 dic. (askanews) - Il reparto di Neuro Psichiatria Infantile di Roma, a via dei Sabelli 108 nel quartiere san Lorenzo, "apre le sue porte alla cittadinanza" con l'annuale mercatino di Natale.

"Un modo per far conoscere il proprio lavoro a chi desidera trascorrere una parte del suo tempo con noi", si legge in una nota che ricorda come oggi è l'ultimo di tre giorni di apertura del mercatino che ha visto andare in scena diverse perfomarce musicali e presenta "lavori e manufatti dei laboratori artistici e della scuola in ospedale" di Neuro Psichiatria Infantile.