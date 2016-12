Roma, 26 dic. (askanews) - "A tutti voi, venuti dall'Italia e da diverse Nazioni, rinnovo l'augurio di pace e di serenità: siano questi, per voi e per i vostri familiari, giorni di gioia e di fraternita. Saluto e invio gli auguri a tutte le persone che si chiamano Stefano o Stefania". Lo ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus di oggi. "In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi augurali da tutto il mondo - ha continuato il Santo Padre - Non essendomi possibile rispondere a ciascuno, esprimo oggi a tutti il mio sentito ringraziamento, specialmente per il dono della preghiera. Grazie di cuore! Il Signore vi ricompensi con la sua generosita! Buona festa! Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci".