Roma, 26 dic. (askanews) - Diciotto milioni di italiani sono pronti a riciclare i regali ricevuti a Natale, producendo un risparmio di 2,7 miliardi di euro. Il calcolo è del Centro Studi di Confcooperative, secondo il quale i nostri connazionali ricicleranno i regali in almeno tre modi: 5 su 10 regaleranno ad altri i doni ricevuti; 2 su 10 li ricambieranno in buoni da spendere nei negozi di acquisto e 3 su 10 proveranno a rivendere i regali sui canali online. In questa fascia di 'riciclatori' 9 su 10 sono under 30, a dimostrazione della diffusione della conoscenza informatica tra i più giovani.

Tra i regali piu' riciclati i generi alimentari, con il 39% (vino, spumante, panettone e pandoro), seguiti al 26% dal vestiario invernale (sciarpe, guanti e cappelli), da libri e Dvd (23%) e da profumi e cosmetica (12%). Sempre secondo Confcooperative infine gran parte delle tredicesime, che hanno portato 3 miliardi di euro in più rispetto al 2015 (+ 0,7%), sarà concentrata per spese personali e per rimpinguare i risparmi.