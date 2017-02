Napoli, giovane ferito a colpi d'arma da fuoco: non è grave

Napoli, 1 feb. (askanews) - Un 25enne è stato ferito da colpi d'arma da fuoco, che l'hanno raggiunto di striscio alla gamba destra, nel quartiere Sanità a Napoli. L'episodio in via San Severo a Capodimonte, alle 17.30. Da quanto ricostruito dalla Questura che sta indagando, Alessandro Pinto, che registra numerosi precedenti di polizia per reati vari, non è in gravi condizioni di salute. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Cardarelli.