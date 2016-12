Roma, 30 dic. (askanews) - Record assoluto nel 2016 per la Fondazione Musica per Roma, che oggi ha raggiunto una quota complessiva di incasso pari a 9.702.260 euro (quasi il 3% in più rispetto allo scorso anno, oltre che superiore a tutti gli incassi della storia dell'Auditorium), nonché il record di spettatori paganti con un numero di 287.109 biglietti venduti (con un incremento dello 0,5% rispetto al 2015).

Nel corso del 2016, all'interno dell'Auditorium Parco della Musica, sono stati effettuati dalla sola Fondazione Musica per Roma 608 eventi, esclusi quelli di natura congressuale.

C'è inoltre un nuovo record da segnalare: è quello della data del 31 dicembre 2016 di Gigi Proietti, che con 297.564 euro ha registrato l'incasso più alto per singolo evento in tutta la storia dell'Auditorium.

"Sono dati davvero molto positivi - ha sottolineato l'Amministratore delegato di Musica per Roma, José R. Dosal - che confermano l'Auditorium al centro dell'offerta culturale della nostra città. Importanti anche i dati che riguardano le attività per le famiglie, con più di 8000 spettatori accorsi per gli spettacoli e i laboratori di Auditorium Family. Il Natale ha registrato ad oggi più di 50.000 presenze, e per il 2017 sono in programma oltre 500 appuntamenti tra grandi concerti, spettacoli, festival, mostre e lezioni".