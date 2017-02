Roma, 7 feb. (askanews) - "Ringraziamo il senatore Dario Stefàno per l'impegno profuso nell'elaborazione di un Ddl che disciplina l'enoturismo quale forma di turismo con specifica identità. L'enoturismo, attività strategica per l'intero comparto, necessita di un quadro normativo di riferimento in grado di supportarne lo sviluppo in maniera adeguata, dando alle imprese regole precise per operare, ai consumatori la garanzia di un'offerta turistica di qualità ed alle istituzioni gli opportuni strumenti di controllo. Auspichiamo che per un settore così variegato e complicato il confronto con soggetti come il nostro - che di enoturismo si occupa da un quarto di secolo - possa diventare sempre più serrato e costruttivo".

Con queste parole Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento Turismo del Vino (MTV), ha commentato l'audizione che nei giorni scorsi MTV e Unione Italiana Vini (UIV) hanno avuto in maniera congiunta al Senato, dove è iniziato il confronto con le associazioni di categoria sul testo del Ddl Enoturismo presentato dal senatore Stefàno.