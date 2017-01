Roma, 13 gen. (askanews) - "Chi ha ridotto Roma in queste condizioni dovrebbe avere la dignità di stare zitto. Sono gli stessi che riescono sempre a trovare i soldi per salvare le banche, anche a costo di fare nuovo debito, ma non trovano mai risorse da stanziare a difesa dei cittadini in maggiore difficoltà. Da anni in Senato è depositato il progetto di legge sul reddito di cittadinanza, con tanto di coperture verificate e 'bollinate'. Ma al Pd frega solo della banche, ieri Banca Etruria, oggi Mps, e hanno anche il coraggio di attaccare il sindaco di Roma che sollecita il Governo a impegnarsi nella lotta alla povertà. Il silenzio è d'oro". Così Laura Castelli, componente M5S della commissione Bilancio alla Camera.