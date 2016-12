Roma, 21 dic. (askanews) - L'Europa è "neghittosa, restia amettersi in gioco affinché una soluzione venga trovata" per porre fine alla tragedia della Siria, e certamente "il dialogo e le trattative non sono un fatto istintivo, sono processi complessi e serve tempo", ma questo non giustifica un atteggiamento "omissivo e distratto nei confronti di una realtà che ci interpella e sin da ora ci giudica". Ne è convinto mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, nel corso di un convegno organizzato dall'associazione Giornalisti amici di padre Paolo Dall'Oglio, Articolo 21 e Federazione Nazionale Stampa Italiana e ospitato nella sede della stessa Fnsi per fare il punto sulla situazione di Aleppo.

"Il modello siriano era esemplare per la capacità delle religioni di stare insieme senza combattersi", ha detto mons. Mogavero, mentre "oggi forse la Chiesa cattolica dei diversi riti a causa di un certo appiattimento sul versante politico che l'ha resa un po' meno obiettiva rischia di aver perso il contatto con l'islam è l'ebraismo per un progetto comune capace di mantenere l'unità del popolo siriano pur nelle diversità". Il vescovo ha indicato il messaggio di Papa Francesco, che mette al centro la persona con la sua dignità e i suoi diritti lasciando in secondo piano le diversità, per affermare che la situazione si può sbloccare se non rimane in balia di una "politica che non fa gli interessi del bene comune". All'incontro, moderato dal giornalista Riccardo Cristiano, sono intervenuti, oltre a mons. Mogavero, l'imam di Trieste Nader Akkad e la storica Anna Foa.