Roma, 21 dic. (askanews) - "È ingiusto prendersela solo con la Raggi per il fallimento dei 5 stelle a Roma. Facile. Quel fallimento è il frutto di una storia collettiva, figlia di un imbroglio perpetrato ai danni del paese e di Roma". In un post su Facebook il deputato Pd Marco Miccoli attacca il M5S sulle vicende romane e la recente bocciatura dell'Oref al bilancio.

"Per anni - prosegue - si è spiegato agli italiani e ai romani che bastava l''honesta'!', cacciare i 'pdidioti', tagliare qualche spreco e le ruberie. Facile. Non serve una classe dirigente, lo studio di situazioni complesse, l'esperienza fatta sui territori, nei luoghi di lavoro, nelle amministrazioni. No, con due slogan scemi e scontati si risolve tutto. Facile. State fallendo. Non la Raggi. Ma gli ideatori di questo gigantesco inganno. I Grillo, i Travaglio, i Di Battista, la pletora di giornalisti compiacenti di certi talk show vergognosi. Voi avete fallito mille e mille volte ancora più dell'incapace e debole Raggi".

"Ora ve la dico io - afferma ancora l'esponente dem rivolgendosi al M5s - una cosa 'facile': tornateve nel nulla da cui siete venuti e lasciate che l'Italia esca dalla trappola in cui l'avete imprigionata. Perché questo paese, nonostante i nostri errori, che sono tanti e sono gravi, merita altro".