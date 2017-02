Roma, 24 feb. (askanews) - "Una manifestazione pacifica in piazza del Campidoglio con tifosi giallorossi che cantano e ridono, senza blocchi ne violenze, trattata come quella dei fascisti sotto la sede nazionale del PD, con la Digos che annuncia querele. È uno scandalo. Anch'io come il collega Roberto Giachetti, mi autodenuncio, quindi, qualsiasi provvedimento venga preso anche nei miei confronti, rinuncio all'immunità parlamentare. Solidarietà ai pacifici tifosi della Roma. Così in una nota Marco Miccoli, deputato romano del PD.