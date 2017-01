Roma, 2 gen. (askanews) - Sono due le persone ricoverate all'Umberto I di Roma con diagnosi di meningite. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Oltre al 50enne ricoverato ieri in gravi condizioni e tuttora in terapia intensiva per meningite pneumococcica non contagiosa, in cura presso l'ospedale romano anche una ragazza di 14 anni con diagnosi di meningite meningococcica. Le sue condizioni comunque sono in via di miglioramento.