Meningite, Aurigemma (FI): la regione Lazio che sta facendo?

Roma, 2 gen. (askanews) - "Di fronte agli episodi di meningite, che si stanno verificando anche nella nostra regione, ritengo sia necessario mantenere alta l'attenzione. Abbiamo appreso dalla stampa della 14enne di Palestrina e del 49enne di Alatri ricoverati all'Umberto I. Già nei giorni scorsi, c'è stato un allarme per un caso ad Albano, la vicenda della maestra alla Garbatella, e nel mese scorso una ragazzina di una scuola ad Ardea. Queste realtà non devono essere sottovalutate, anzi chiediamo all'amministrazione Zingaretti cosa sta facendo in tema di prevenzione su questa malattia". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma. "Riteniamo che il Lazio - dice - debba mettere in campo tutte quelle misure precauzionali necessarie e adeguare un piano di prevenzione, come sta accadendo in altre zone d'Italia. Questa e' una tematica delicata e la nostra regione non può permettersi di restare indietro. Serve una programmazione precisa e continua, analizzando tutti gli aspetti in campo, senza tentennamenti e approssimazione" conclude Aurigemma.