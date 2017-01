Roma, 26 gen. (askanews) - "Ogni anno dal nostro insediamento abbiamo sempre organizzato un incontro in occasione della Giornata della Memoria e, spesso ancora oggi, ci si domanda se è utile e se serva continuare, io credo sia necessario continuare a ricordare. Bisogna formare la coscienza dei bambini non solo degli adolescenti soprattutto in un momento in cui sembrano tornare sentimenti di intolleranza. Abbiamo pensato per questa giornata a due semplici gesti: il dono alle biblioteche degli istituti superiori del Lazio del libro-diario di Giulia Spizzichino, 'La farfalla impazzita' e ricordare qui alla Pisana nel Parco della Pace proprio Giulia Spizzichino, scomparsa nei mesi scorsi ed esempio dell'impegno per la Memoria". Parole del presidente del consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, in occasione della cerimonia di intitolazione di un viale del Parco della Pace a Giulia Spizzichino, sopravvissuta alla Shoah, testimone fondamentale per estradizione Eric Priebke. Una cerimonia toccante alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il figlio e le sorelle della Spizzichino, e la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello. (segue)