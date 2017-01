Roma, 25 gen. (askanews) - "Penso che il titolo della chat tra la sindaca Raggi, Frongia, Marra e Romeo la dica lunga: 'quattro amici al bar'. Il problema è che i 'quattro amici al bar' pretendono di governare la Capitale". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, parlando in sala stampa alla Camera.

"Ho sentito ieri - ha proseguito - Alessandro Di Battista dire: ma noi stiamo facendo esperienza. In pratica si usa il governo della Capitale d'Italia per fare tirocinio. Il tirocinio si fa un po' prima: fai il consigliere comunale qualche anno, impari a governare, a fare qualcosa, a capire come funziona la macchina amministrativa, poi ti candidi sindaco. Perché se ti candidi sindaco per poi fare il tirocinio da sindaco è un problema per la Capitale".

"Ma questa obiettivamente non è la nostra storia. Quello che possiamo dire - ha concluso Meloni - è che speriamo che prima o poi questi Cinquestelle finiscano questo tirocinio e comincino a governare la Capitale. Ho sentito dire dalla Raggi che vuole governare 5 anni: speriamo che prima o poi cominci anche".