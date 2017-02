Roma, 15 feb. (askanews) - "Abbiamo aggiunto un altro tassello al nostro piano operativo sul turismo. L'Amministrazione capitolina condivide il primo passo per il percorso che porterà alla costituzione di un Convention Bureau di Roma e del Lazio, organismo che riunirà attori istituzionali e operatori del settore impegnati a dare a Roma la migliore visibilità sul mercato dell'offerta turistico-congressuale". Lo scrive su Facebook l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma, Adriano Meloni.

"In molte Capitali europee e in altre città italiane si sta affermando come vincente il modello di partenariato tra amministrazione e forze economiche per attrarre investimenti e intercettare nuovi flussi turistici. L'obiettivo è dare impulso al 'sistema congressuale cittadino' e favorire la programmazione di eventi di richiamo nazionale e internazionale. Stiamo al lavoro per un modello virtuoso che favorisca qualità e sostenibilità del turismo", conclude Meloni.