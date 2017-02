Roma, 2 feb. (askanews) - "E' stato sottoscritto a Roma, nella sede dell'Associazione Romano-Laziale di Medicina Legale, un protocollo di intesa tra il Sismel (Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e l'Associazione Romano-Laziale di Medicina Legale, che conta 320 iscritti su tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di porre in essere la collaborazione tra tutti gli iscritti per meglio tutelare l'autonomia e l'indipendenza della scienza medico-legale e degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, in ogni sede istituzionale, nazionale e regionale".

Ne danno notizia, in una nota congiunta, i presidenti delle due organizzazioni, Paolo Arbarello e Natale Mario di Luca che, "nell'esprimere soddisfazione per la firma", hanno dichiarato che "nel rispetto delle reciproche autonomie, l'accordo e' volto a promuovere rapporti piu' stretti tra il mondo della giustizia, dell'universita' e di tutte le attivita' medico-legali, attuando forme di collaborazione per la formazione e l'aggiornamento degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, tutto sempre nell'ottica della tutela del cittadino-paziente".

(Segue)