Roma, 2 gen. (askanews) - "Bene l'avvio del processo di stabilizzazione dei precari della sanità nel Lazio, ma non in questo modo poco chiaro e iniquo che rischia di trasformarsi nell'ennesima beffa nei confronti di chi aspetta da anni di vedere regolarizzato il proprio lavoro". Così ha dichiarato il Segretario Regionale Vicario del sindacato medico CIMO Lazio, Renato Andrich, commentando il Decreto del Commissario ad Acta Nicola Zingaretti del 20 dicembre 2016, che, afferma "deve essere subito integrato ed emendato per applicare correttamente il decreto ministeriale del marzo 2015 e l'art.1 del comma 543 L.208/15, altrimenti decreteremo lo stato di agitazione in previsione di uno sciopero entro gennaio". "Un Decreto del genere era atteso da molto tempo - prosegue Andrich - ma questo di Zingaretti è incompleto e punta a stabilizzare solo il 25% dei precari invece del 50% previsto dalla legge. Inoltre, le procedure per l'ammissione al concorso riservato agli aventi diritto sono anch'esse non trasparenti: chi sarà escluso perderà il lavoro, dopo la cessazione dell'ultima proroga del contratto, determinando un'enorme ingiustizia e un grave danno per i cittadini che vedranno allungarsi le liste d'attesa per ricevere una prestazione sanitaria nei pronto soccorso, nelle sale operatorie e in ogni ambulatorio per visite ed esami diagnostici". (segue)