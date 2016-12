Roma, 22 dic. (askanews) - "Il problema non è la mia esperienza, che è notevole. Il problema sono i revisori: sono stati sorteggiati, non hanno esperienza in strutture complesse come il Comune di Roma. Magari non sono bene informati, altrimenti il parere sarebbe stato diverso": ne è convinto Andrea mazzillo, assessore al Bilancio del comune di Roma, dopo la bocciatura del bilancio da parte dell'Oref. "C'hanno messo 33 giorni per esprimersi, il Regolamento ne prevede 30. Porevano chiedere approfondimenti, aspettare, integrare. Invece la procedura è stata insolita". Mazzillo afferma: "Secondo me i revisori si sono andati ad occupare di ambiti che riguardano la politica".

Roma rischia il default? "E' una stupidaggine. Roma è sotto una gestione commissariale del Governo per la questione del debito". Il bilancio "c'è e può essere approvato anche contro il parere dell'Oref. Ma noi abbiamo deciso di dare retta ai revisori, torneremo in aula dopo aver emendato il testo. I tempi ci sono, puntiamo ad approvare il testo entro il 31 gennaio. Così anche l'Oref vedrà rispettati i rilievi mossi e stavolta non potrà dirci di no".