Martedì convegno Microsoft-Campidoglio sulla sicurezza in rete

Roma, 3 feb. (askanews) - In occasione della 14esima giornata mondiale della sicurezza in rete, Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, con il patrocinio dell'Assessorato Roma Semplice e in collaborazione con De Agostini Scuola, promuovono l'evento "Educazione civica 4.0: vivere bene con gli altri anche in Rete". Una giornata di confronto per riflettere su rischi e opportunità offerti dalla rete.

Come insegnare a ragazze e ragazzi a distinguere informazioni vere e fonti affidabili da bufale e fake; quali sono gli strumenti più efficaci per prevenire o contrastare fenomeni come cyberbullismo e sexting; Come si educa a convivere con gli altri anche in rete: questi i temi dell'evento che si svolgerà il 7 febbraio, dalle 10 in Campidoglio.

Sono chiamati a rispondere a queste domande esperti, operatori, decisori, genitori che si confronteranno con docenti e studenti. L'obiettivo è ragionare soprattutto sulle opportunità offerte dalla rete per costruire un nuovo ecosistema per l'educazione e la formazione basato sulla cittadinanza 4.0, attiva, responsabile e inclusiva.(Segue)