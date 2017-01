Invito a comparire per la sindaca di Roma

Roma, 24 gen. (askanews) - "In altri tempi il M5S avrebbe chiesto le dimissioni del sindaco Raggi. Ora quasi per magia sono diventati garantisti. Sono coincidenze a 5 stelle". Lo scrive su twitter il senatore Pd Andrea Marcucci dopo la notizia dell'invito a comparire per la sindaca di Roma da parte della procura di Roma.