Roma, 28 gen. (askanews) - "Roma docet: la corsa incosciente per le elezioni a giugno farà vincere giustamente le forze percepite come 'anti sistema'. E i risultati a Roma, metafora del Paese, si vedono...". Lo scrive su Facebook Alfio Marchini, candidato alle elezioni capitoline poi vinte da Virginia Raggi (M5S). "Ma chi oggi afferma che la gente non capisce e vota con la pancia, sbaglia. La gente ha perfettamente ragione: la maggioranza dei popoli occidentali con questo sistema è condannata ad un progressivo declino sia in termini di benessere che di speranza di futuro. Chi quindi in Italia si illude che con il proporzionale Forza Italia e Pd avranno la maggioranza compie un clamoroso errore di valutazione frutto di cecità e presunzione. La risposta vincente alla proposta distruttrice anti sistema, può essere solo realmente e concretamente rivoluzionaria. Per costruirla ci vuole tempo, coraggio, fantasia e generosità politica. E anche per un movimento anti sistema come il m5s qualche mese in più sarà prezioso per costruire la squadra che eviti il bis di Roma!".