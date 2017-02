Roma, 28 feb. (askanews) - "Una ventina di persone, nonostante la revoca della concessione della sala della protomoteca per la conferenza sull'assedio di Gaza, si sono comunque presentate per manifestare in Campidoglio esponendo le loro argomentazioni". Lo scrive in una nota la Questura di Roma, spiegando che "tutti i partecipanti sono stati identificati dalla polizia scientifica e saranno denunciati per manifestazione non preavvisata".