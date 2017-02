Roma, 27 feb. (askanews) - Ad un quarto di secolo da quell'anno che, in poche ore, cambiò radicalmente il volto storico - politico dell'Italia si torna a parlare di "Mani Pulite? 25 anni da tangentopoli". Questo il convegno organizzato dalla Fondazione Craxi che vuole approfondire le inchieste di Milano, la politica italiana, i fatti e i personaggi. A ricordare questo pezzo di storia contemporanea domani a partire dalle ore 18 presso la sede della Fondazione Craxi in via Montevideo a Roma, il deputato Ncd Fabrizio Cicchitto, Stefania Craxi, Umberto Ranieri, lo storico e politologo Giovannni Orsina e i giornalisti Sergio Staino e Mattia Feltri.