Roma, 5 gen. (askanews) - Luneur Park S.p.a. comunica che a causa del forte vento che sta soffiando su Roma un albero è caduto nel pomeriggio in Piazzale Santo Domingo, in un'area limitrofa al Parco. Il pino ha colpito una signora, che era appena uscita dal parco, prontamente soccorsa prima dal medico di Luneur Park e poi dal personale del 118. Anche alcune autovetture in sosta sono rimaste coinvolte nell'incidente. Luneur Park rivolge alla signora gli auguri di pronta guarigione e fornirà di propria iniziativa tutta l'assistenza legale e sanitaria del caso.

La donna, che era al parco con il figlio piccolo, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Illeso il bambino.