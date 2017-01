Maltempo, Regione Lazio: 84 bancali di sale per 63 comuni

Roma, 5 gen. (askanews) - "La Regione Lazio, nell'ambito dell'emergenza maltempo prevista per le prossime 24-48 ore, ha allertato le proprie strutture operative per fronteggiare tutte le eventuali criticità che dovessero riscontrarsi sul territorio regionale. In particolare sono stati predisposti quantitativi di sale per supportare i Comuni nell'eventuale difficoltà di gestione ordinaria della manutenzione stradale". A darne notizia la Regione Lazio, spiegando che "sono stati consegnati 84 bancali (ogni bancale circa 10 quintali di sale) per 63 Comuni interessanti. Nello specifico a Roma e provincia 24 bancali per 20 Comuni; Viterbo e provincia 8 bancali per 8 Comuni; Latina e provincia 12 bancali per 10 Comuni; Frosinone e provincia 20 bancali per 13 Comuni; Rieti e provincia 20 bancali per 12 Comuni interessati. Sono stati inoltre consegnati 600 quintali di sale alla Comunità del Velino nel Comune di Posta. Sono state preallertate tutte le associazioni dotate di mezzi ed attrezzature per lo sgombero di neve e per la salatura delle strade che potranno essere chiamate ad intervenire in caso di criticità. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile è infine in costante contatto con i Comuni dell'area colpita dal terremoto.