Roma, 6 gen. (askanews) - Il vento forte e gelido che sta spazzando la capitale ha causato la caduta di rami, alberi, pali, insegne, antenne e tegole: sono 110 da stamattina gli interventi dei vigili del fuoco a Roma per le avverse condizioni climatiche, mentre altri 40 interventi sono stati condotti nell'ambito di soccorsi ordinari.

Al momento sono in atto da parte delle squadre del comando di Roma circa 20 interventi e in coda si contano 100. Il personale dei vigili del fuoco sta lavorando senza sosta per portare a termine tutti gli interventi richiesti.