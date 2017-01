Roma, 20 gen. (askanews) - "Gli elicotteri della Protezione Civile della Regione Lazio sono a disposizione per portare mangime e foraggio nelle zone di più difficile accesso e consentire agli allevatori un tempestivo rifornimento per garantire l'alimentazione degli animali. Oggi siamo intervenuti con uno dei nostri elicotteri presso un'azienda di Sommati, frazione del Comune di Amatrice, rimasta isolata a causa della neve". A dar la notizia l'assessore regionale del Lazio all'Agricoltura, Carlo Hausmann. "Con Arsial, assicureremo la fornitura straordinaria di fieno, di paglia e mangime per il bestiame, per far fronte alle difficoltà di reperimento legate all'emergenza maltempo. Da domani, saranno disponibili foraggio e mangime presso il punto di distribuzione ad Amatrice, località Torrita, in via Salaria 128".