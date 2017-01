Roma, 27 gen. (askanews) - "Una politica di basso profilo" dove i clan siciliani continuano a fare perno "sulle notevoli disponibilità finanziarie ed economiche per inserirsi nel tessuto sociale ed imprenditoriale". Un profilo, quello di Cosa Nostra, che si conferma anche nel Lazio dove "immutati permangono gli assetti criminali e la considerazione che le consorterie mafiose tradizionali riescono a trovare nel territorio laziale, in primis Roma, il suo hinterland, il litorale e, in ultimo, il Sud Pontino, un terreno fertile per riciclare capitali". A confermare le infiltrazioni mafiose nella capitale e nel litorale romano è la Relazione semestrale della Dia consegnata oggi al Parlamento. Gli ambiti maggiormente interessati da tentativi di penetrazione restano, quelli degli esercizi pubblici e commerciali, il mercato immobiliare, i servizi finanziari e di intermediazione. "Determinante per il perseguimento di questa strategia, con la quale il crimine organizzato punta a 'farsi impresa', - scrive la Dia nella sua Relazione - è la rete di stabili relazioni avviata con professionisti, operatori economici ed esponenti del mondo della finanza, disponibili a prestare i propri favori per agevolare la collocazione nel sistema economico locale dei capitali mafiosi".