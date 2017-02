Roma, 20 feb. (askanews) - "Tra ottobre e dicembre 2012, quando ero segretario di 'Nuova Italia' l'ex assessore comunale Marco Visconti e Gianni Alemanno mi comunicarono che Salvatore Buzzi voleva versare un contributo di 400mila euro per le rispettive campagne elettorali e come sostegno alla stessa fondazione. Successivamente circa 200mila euro vennero portati nei locali della Fondazione, in contanti e a più riprese, che Visconti o chi per lui ritirarono". Così ha detto l'ex amministratore delegato dell'Ama, Franco Panzironi, nel corso della sua deposizione nell'aula bunker di Rebibbia nel corso del processo 'Mafia Capitale'.

Il manager risponde delle accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso e corruzione. "Parte del denaro veniva consegnata in una cartellina rossa rigida all'interno della quale c'erano le buste con i contanti". Panzironi ha di fatto ribadito quanto emerso nelle fasi dell'inchiesta preliminare. La fondazione 'Nuova Italia', le cene, le spese della campagna elettorale per il Campidoglio. Panzironi ha spiegato che il cosiddetto 'ras delle coop' Buzzi gli venne presentato dall'ex sindaco Alemanno nell'agosto del 2010. "Alemanno mi raccontò che Buzzi si lamentava perché non aveva lavoro con Ama. Con Buzzi, mi riferì, si erano conosciuti in carcere, nei primi anni '80".

E poi ha continuato: "Alemanno disse che Buzzi si lamentava perché non aveva lavoro in Ama. Dissi che le cooperative di Buzzi avevano invece attività in corso". Alemanno, in passato, quando erano emerse alcune dichiarazioni dello stesso tenore di Panzironi, aveva spiegato si trattava di "falsità, prive di ogni riscontro nelle carte processuali" ed inoltre: "Panzironi prende la parola fa confusione fra diverse cifre accumulando imprecisioni su imprecisioni".