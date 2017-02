Roma, 7 feb. (askanews) - "Il mio giudizio politico su Gianni Alemanno è pessimo. Alle scorse elezioni a Roma non ha perso occasione per attaccarmi e infatti ha appoggiato, con il suo voto, Virginia Raggi. Rimane imputato per reati gravi e auguro a lui, come farei con chiunque, di uscirne fuori. Però vale per lui come per gli altri 112 la solidarietà per aver dovuto sopportare per oltre due anni l'onta di accuse in alcuni casi tremende, come l'associazione di tipo mafioso. E' chiaro perché in uno stato di diritto va difesa la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva?". Così l'ex candidato sindaco di Roma del Pd Roberto Giachetti sulla sua pagina Fb, commentando l'archiviazione della posizione dell'ex sindaco Gianni Alemanno nel corso del processo di Mafia Capitale.