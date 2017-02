Roma, 7 feb. (askanews) - "Finalmente, dopo 26 mesi di attesa, è stata definitivamente archiviata dal giudice per le indagini preliminari l'accusa nei miei confronti per il reato assurdo e infamante di associazione a delinquere di stampo mafioso". Lo afferma l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in relazione alla decisione del gip della Capitale di cui si è avuta notizia oggi.

Il leader di Azione nazionale sottolinea poi: "Ho creduto nella giustizia, attendendo pazientemente questo momento e sopportando tonnellate di fango che sono state lanciate sul mio nome da esponenti politici e giornalisti che non sanno distinguere un avviso di garanzia da una condanna".

Alemanno aggiunge: "Analogo danno è stato però evitato al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ringrazio la magistratura di cui ho sempre avuto fiducia, che mi ha ridato la mia onorabilità. Ora attendo che lo stesso facciano tutti quegli esponenti politici e giornalisti che hanno strumentalizzato queste indagini solo per utilità politica, dimenticando il danno che facevano non solo a me e alla mia famiglia ma a tutta la Città di Roma".