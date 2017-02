Roma, 24 feb. (askanews) - "Adesso sembra che l'unica cosa importante sia lo stadio della Roma. C'è una pressione mediatica che non è sana, non è normale. Creerà l'effetto contrario, ormai le persone non sono più impotenti rispetto alla falsità della comunicazione. Tanto ormai siamo agli sgoccioli, credo che Virginia e la Giunta si esprimeranno se non oggi a brevissimo. Così poi magari si parlerà del fatto che Roma non esplode più di rifiuti". Così Paola Taverna, senatrice del Movimento Cinque Stelle, ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul progetto del nuovo stadio della As Roma.