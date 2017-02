Roma, 24 feb. (askanews) - Anche quest'anno, tramite l'assessorato all'Ambiente, la Regione Lazio aderisce a 'M'illumino di meno', la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici giunta alla tredicesima edizione e ideata da Caterpillar, lo storico programma in onda da diciotto anni su Radio 2 Rai. Saranno coinvolti gli oltre 70 tra parchi, riserve e monumenti naturali del Lazio con campagne di sensibilizzazione rivolte ai propri dipendenti, oltre che ovviamente ai cittadini. Oltre agli spegnimenti simbolici di tutte le luci, i riscaldamenti, i pc e le stampanti degli uffici di tutte le aree protette del Lazio, quest'anno, raccogliendo l'input degli organizzatori della manifestazione, sono stati invitati tutti i dipendenti a compiere un gesto di condivisione contro lo spreco di risorse. E' dimostrato, infatti, come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti, comunicazione. (segue)