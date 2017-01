Roma, 5 gen. (askanews) - Si giocherà domani alle 11 la prima sfida di calcio tra le formazioni della Luiss Guido Carli e della Oxford University, che scenderanno in campo a Roma per "una giornata di sport e amicizia". Lo comunica l'università romana, sottolineando che, "dopo i 90 minuti, dal campo di Tor di Quinto le due squadre si sposteranno al campus di Viale Romania per il 'terzo tempo' di questa amichevole".

Il team inglese, allenato da Julian Pohl, "ha chiesto di poter di confrontarsi sul campo da gioco con la squadra di calcio della Luiss, che prende parte al campionato di prima categoria". L'Asd Luiss, guidata dal ct Roberto Rambaudi, "ha accettato la sfida e si prepara per il primo incontro ufficiale con la squadra del blasonato ateneo britannico".

"La sfida con Oxford - afferma il direttore generale della Luiss, Giovanni Lo Storto - sarà sicuramente un momento di festa e di ulteriore crescita per la nostra associazione sportiva". Soddisfatto anche il direttore sportivo dell'Asd Luiss, Paolo Del Bene: "Siamo orgogliosi che una università prestigiosa come Oxford abbia scelto la Luiss per questo confronto, perchè conferma che stiamo andando nella giusta direzione, quella di un ateneo sempre più attento al valore dello sport, che significa impegno, sacrifico e passione. Da questi principi - aggiunge Del Bene - nasce il progetto della Luiss Sport Academy, l'iniziativa che riconosce borse di studio agli studenti che svolgono attività a livello agonistico".